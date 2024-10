.com - Polvo seràn, recensione RoFF19: fine vita e amore viscerale in un quasi-musical onirico

(Di domenica 27 ottobre 2024) La nostradi, presentato in Concorso alla 19ª Festa del Cinema di Roma: Carlos Marqués-Marcet affronta il tema del suicidio assistito in un filme mai giudicante, depotenziato solo dalla musica Carlos Marqués-Marcet arriva alla 19ª Festa del Cinema di Roma con, il suo quarto lungometraggio. La pellicola affronta il tema del suicidio assistito attraverso un’ottica interessante ed innovativa, ma il suo desiderio di strizzare l’occhio alnon sempre si rivela la scelta giusta. Ottima la sintonia tra i due protagonisti Ángela Molina (premiata appunto come Migliore attrice al) e Alfredo Castro.