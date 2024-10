Parma, Bernabé: «Serve più equilibrio, sul rigore di Bonny dico questo» (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, dopo il pareggio per 1-1 in Serie A contro l’Empoli. Tutti i dettagli Adrian Bernabé ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 tra Parma ed Empoli. COSA E’ MANCATO PER VINCERE – «Nel primo tempo potevamo fare di più. Eravamo molto sottotono, abbiamo alzato il livello nel secondo Calcionews24.com - Parma, Bernabé: «Serve più equilibrio, sul rigore di Bonny dico questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Le parole di Adrian, centrocampista del, dopo il pareggio per 1-1 in Serie A contro l’Empoli. Tutti i dettagli Adrianha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 traed Empoli. COSA E’ MANCATO PER VINCERE – «Nel primo tempo potevamo fare di più. Eravamo molto sottotono, abbiamo alzato il livello nel secondo

