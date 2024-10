Milan, risentimento muscolare per Gabbia: out contro il Napoli, emergenza per Fonseca (Di domenica 27 ottobre 2024) Tegola in casa Milan: durante l`allenamento odierno, tenutosi in mattinata, il primo dopo la mancata disputa della sfida valida per la nona Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Tegola in casa: durante l`allenamento odierno, tenutosi in mattinata, il primo dopo la mancata disputa della sfida valida per la nona

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan, risentimento muscolare per Gabbia: out contro il Napoli, emergenza per Fonseca - Tegola in casa Milan: durante l’allenamento odierno, tenutosi in mattinata, il primo dopo la mancata disputa della sfida valida per la nona giornata contro il Bologna, Matteo Gabbia ha sofferto un ris ... (msn.com)

Milan, Gabbia salta l'Udinese per un problema muscolare: le condizioni - Arrivano brutte notizie in casa Milan: secondo quanto riportato dai colleghi di MilanNews, Matteo Gabbia ha riportato un problema fisico di natura muscolare ed è costretto a dare forfait per la gara ... (calciomercato.com)

MILAN - Fastidio muscolare per Gabbia - In casa Milan piccolo problema fisico per Matteo Gabbia. Stando a TMW, il difensore rossonero avrebbe lamentato un fastidio muscolare e per questo motivo Fonseca piazzerà Thiaw al suo posto contro l'U ... (napolimagazine.com)

Infortunio Gabbia: il Milan fa chiarezza, ecco il problema - Arriva l’annuncio sull’infortunio di Matteo Gabbia, che è stato costretto a saltare la sfida contro tra il Milan e l’Udinese Ci ha pensato Paulo Fonseca a fare chiarezza sulle condizioni di Matteo Gab ... (milanlive.it)