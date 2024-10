Milan-Napoli: Fonseca in emergenza, perde altri due calciatori (Di domenica 27 ottobre 2024) Il difensore si ferma alla vigilia del big match di San Siro contro gli azzurri di Conte Altra tegola per il Milan in vista del big match contro il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico rossonero Paulo Fonseca perde anche Matteo Gabbia, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Il difensore rossonero ha accusato un risentimento muscolare durante l’allenamento odierno a Milanello. Gli esami hanno subito evidenziato l’impossibilità di recuperare per la sfida di San Siro, valida per la decima giornata di Serie A. L’emergenza rossonera La situazione in casa Milan si complica ulteriormente. Fonseca dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, mentre Tammy Abraham continua il lavoro personalizzato per l’infortunio alla spalla. Luka Jovic lavora ancora a parte ma potrebbe tentare un provino nella rifinitura di domani. Napolipiu.com - Milan-Napoli: Fonseca in emergenza, perde altri due calciatori Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Il difensore si ferma alla vigilia del big match di San Siro contro gli azzurri di Conte Altra tegola per ilin vista del big match contro ildi Antonio Conte. Il tecnico rossonero Pauloanche Matteo Gabbia, una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Il difensore rossonero ha accusato un risentimento muscolare durante l’allenamento odierno aello. Gli esami hanno subito evidenziato l’impossibilità di recuperare per la sfida di San Siro, valida per la decima giornata di Serie A. L’rossonera La situazione in casasi complica ulteriormente.dovrà fare a meno degli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, mentre Tammy Abraham continua il lavoro personalizzato per l’infortunio alla spalla. Luka Jovic lavora ancora a parte ma potrebbe tentare un provino nella rifinitura di domani.

