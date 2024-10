Oasport.it - Leclerc fa mea culpa: “Sainz sta andando forte, io piano. Macchina più ottimizzata per la gara”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un quarto posto amaro per Charles. Di pessimo umore il monegasco ai microfoni dopo le qualifiche del GP di Città del Messico, 20° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, l’alfiere del Cavallino Rampante è decisamente contrariato per quanto fatto in pista, considerando la pole-position ottenuta dal suo compagno di squadra, Carlos. “Carlos sta, ma io vado“, le prime parole di Charles. “Non mi sono sentito a mio agio con lanel corso del time-attack e sinceramente i tre decimi di distacco dalla pole-position stanno a significare che non ho fatto un buon lavoro“, ha aggiunto unmolto severo con sé stesso. “L’unica cosa positiva è che sul passosono molto confidente, dal momento che nelle prove libere del venerdì sono stato il più veloce.