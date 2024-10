Ilgiorno.it - L’apicoltore paficista. Il ritorno al mercato circondato dalla solidarietà

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Ah, sei tu quel ragazzo? Ti ho visto sui giornali, e beh, sì avevi proprio ragione". Tutto detto in dialetto. La voce quella di una vecchietta soddisfatta fra le bancarelle delin piazza Giacinto Facchetti a Cesano Maderno. La scena si riprete simile, almeno 4 o 5 persone in mezz’ora. Qualcuno chiede anche di fotografare il banchetto. "Siamo con te, c’è la libertà di mezzo". Marco Borella, barba lunga e occhi miti, è tornato al suo posto al. Ha montato il suo bancetto, ci ha steso sopra a mo’ di tovaglia una kefia ("lo faccio da un anno, ma di questa non si era accorto nessuno") e lo striscione di un metro con la scritta “Stop bombing Gaza, Stop genocide“.