Inter, Maicon: «Con la Juve conservo questo ricordo bellissimo. Vestire nerazzurro? Un privilegio» (Di domenica 27 ottobre 2024) Il terzino dell’Inter ha parlato in occasione della sfida casalinga dei nerazzurri contro la Juventus Maicon, esterno difensivo dell’Inter, è Intervenuto in occasione del match program contro la Juventus Ecco le dichiarazioni ai microfoni del club: PAROLE- «Indossare una maglia come quella dell’Inter è un privilegio. Sono tanti momenti emozionanti che mi legano a questo Club. Calcionews24.com - Inter, Maicon: «Con la Juve conservo questo ricordo bellissimo. Vestire nerazzurro? Un privilegio» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Il terzino dell’ha parlato in occasione della sfida casalinga dei nerazzurri contro lantus, esterno difensivo dell’, èvenuto in occasione del match program contro lantus Ecco le dichiarazioni ai microfoni del club: PAROLE- «Indossare una maglia come quella dell’è un. Sono tanti momenti emozionanti che mi legano aClub.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter, Maicon: «Con la Juve conservo questo ricordo bellissimo. Vestire nerazzurro? Un privilegio» - Il terzino dell’Inter ha parlato in occasione della sfida casalinga dei nerazzurri contro la Juventus Maicon, esterno difensivo dell’Inter, è intervenuto in occasione del match program contro la Juven ... (calcionews24.com)

Inter-Juve in piena emergenza: fuori altri tre big - Inter-Juve si giocherà in emergenza, ambo le parti. Due assenze fondamentali per i nerazzurri, ma anche per Motta c’è rischio L’Inter deve stare molto attenta alla Juve e non farsi illudere ... (interlive.it)

Inter-Juve a Guida: i precedenti e l’episodio che fece discutere - Dopo la delusione in Champions League, per la Juventus è arrivato il momento di pensare al big match di Serie A contro l'Inter. I bianconeri hanno bisogno di una scossa emotiva e proveranno a ... (tuttosport.com)

Verso Inter-Juve, novità su Douglas Luiz: c’è il comunicato - Per la nona giornata di campionato di Serie A, l’Inter dovrà sfidare la Juve domenica 27 ottobre alle ore 18. Di seguito riportate le condizioni di Douglas Luiz dopo il comunicato della Vecchia ... (spaziointer.it)