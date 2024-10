Inter Juventus, Inzaghi stravolge il centrocampo: «Mi è piaciuto in quel ruolo», la decisione che cambia tutto (Di domenica 27 ottobre 2024) Tiene banco ancora qualche scelta di formazioni di Inter Juventus con Inzaghi che pensa a questa mossa Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce, cresce ancora di più l’attesa per Inter Juventus. Entrambe le squadre cercheranno di vincere anche per cercare di tenere a bada la squadra di Antonio Conte. Questa partita però è Calcionews24.com - Inter Juventus, Inzaghi stravolge il centrocampo: «Mi è piaciuto in quel ruolo», la decisione che cambia tutto Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Tiene banco ancora qualche scelta di formazioni diconche pensa a questa mossa Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce, cresce ancora di più l’attesa per. Entrambe le squadre cercheranno di vincere anche per cercare di tenere a bada la squadra di Antonio Conte. Questa partita però è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'Inter cerca solidità, la Juventus i gol: lo strano Derby d'Italia al contrario di Inzaghi e Motta - San Siro è gremito per il big match, obiettivo i tre punti per non lasciar scappare il Napoli di Conte Simone Inzaghi e Thiago Motta con ogni probabilità avrebbero preferito giocare questo Derby d'Ita ... (sportmediaset.mediaset.it)

Inzaghi ha tradito l’Inter: accordo prima della Juve - Il futuro di Simone Inzaghi sotto i riflettori: prima della Juve l'accordo, così il mister ha tradito clamorosamente l'Inter. (calciomercatonews.com)

I tre infortunati saltano il derby d'Italia: in lista anche il talento della primavera Berenbruch, oltre al canadese fermo per oltre 4 mesi - I tre infortunati saltano il derby d'Italia: in lista anche il talento della primavera Berenbruch, oltre al canadese fermo per oltre 4 mesi ... (gazzetta.it)

L'allenatore nerazzurro: "I bianconeri hanno colmato buona parte del gap: non sarà decisiva, ma è di enorme importanza" - L'allenatore nerazzurro: "I bianconeri hanno colmato buona parte del gap: non sarà decisiva, ma è di enorme importanza" ... (gazzetta.it)