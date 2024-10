Hey Joe: recensione del film con James Franco – #RoFF19 (Di domenica 27 ottobre 2024) Hey Joe: recensione del film con James Franco – #RoFF19 A Claudio Giovannesi appartengono alcuni dei più riusciti ritratti giovanili del recente cinema italiano. Con Fiore e La paranza dei bambini si è infatti imposto all’attenzione come abile narratore di coming of age. Il suo nuovo film, Hey Joe – presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public – propone stavolta un punto di vista adulto, che è però sempre rivolto verso le generazioni più giovani, dei figli e dei nipoti, e che si scontra con la consapevolezza di quello che potrebbe essere il loro futuro. Scritto insieme a Maurizzio Braucci e Massimo Gaudioso, il film è inoltre – come affermato dal regista – ispirato ad una vera leggenda. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Hey Joe:delconA Claudio Giovannesi appartengono alcuni dei più riusciti ritratti giovanili del recente cinema italiano. Con Fiore e La paranza dei bambini si è infatti imposto all’attenzione come abile narratore di coming of age. Il suo nuovo, Hey Joe – presentato alla Festa del Cinema di Roma nella sezione Grand Public – propone stavolta un punto di vista adulto, che è però sempre rivolto verso le generazioni più giovani, dei figli e dei nipoti, e che si scontra con la consapevolezza di quello che potrebbe essere il loro futuro. Scritto insieme a Maurizzio Braucci e Massimo Gaudioso, ilè inoltre – come affermato dal regista – ispirato ad una vera leggenda.

