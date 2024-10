Ilrestodelcarlino.it - "Ha ampliato l’offerta di negozi"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Vita Bilousov, forlivese, è un’assidua frequentatrice del distretto commerciale di Formì: "Io abito proprio qui vicino, perciò per me la notizia dell’apertura del distretto è stata buona, dato che ha dato vita alla zona e ha". Del resto lo shopping non è mai stato un problema per gli abitanti di Pieveacquedotto e dintorni, infatti a pochi metri c’è anche Puntadiferro: "Sì, io lo preferisco – prosegue Vita –, infatti ci sono piùe sono più vari rispetto a Formì, però fa comunque piacere venire qui a dare un’occhiata e a fare qualche compera". Ipreferiti? Vita non ha dubbi: "Quelli che propongono abiti per bambini. E poi mi fa piacere passare a fare tappa al bar qui accanto a bere un buon caffè".