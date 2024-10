Geppi Cucciari prende in giro Giuli alla Festa del cinema di Roma con un discorso senza senso. E annusa la cartelletta degli appunti (Di domenica 27 ottobre 2024) Geppi Cucciari ha aperto la premiazione della Festa del cinema di Roma facendo il verso al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. La conduttrice sarda, con ironia, ha costruito un discorso a metà tra l’aulico e il nonsenso. “È lo spirito dell’acqua – ha detto dopo aver annusato la cartellina con gli appunti della serata – ma soprattutto del vino”. Video Festa del cinema Roma L'articolo Geppi Cucciari prende in giro Giuli alla Festa del cinema di Roma con un discorso senza senso. E annusa la cartelletta degli appunti proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Geppi Cucciari prende in giro Giuli alla Festa del cinema di Roma con un discorso senza senso. E annusa la cartelletta degli appunti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024)ha aperto la premiazione delladeldifacendo il verso al ministro della Cultura, Alessandro. La conduttrice sarda, con ironia, ha costruito una metà tra l’aulico e il non. “È lo spirito dell’acqua – ha detto dopo averto la cartellina con glidella serata – ma soprattutto del vino”. VideodelL'articoloindeldicon un. Elaproviene da Il Fatto Quotidiano.

