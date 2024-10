Ferisce con le forbici moglie, figlia e suocera: arrestato per tentato omicidio (Di domenica 27 ottobre 2024) Ferisce con le forbici moglie, figlia e suocera: arrestato per tentato omicidio. La violenta lite sfociata nel sangue si è verificata questa mattina ad Arnara, in provincia di Frosinone.Sul posto, oltre gli operatori del 118 che hanno trasferito le tre ferite all'ospedale Spaziani del Frosinonetoday.it - Ferisce con le forbici moglie, figlia e suocera: arrestato per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024)con leper. La violenta lite sfociata nel sangue si è verificata questa mattina ad Arnara, in provincia di Frosinone.Sul posto, oltre gli operatori del 118 che hanno trasferito le tre ferite all'ospedale Spaziani del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Moglie accoltella il marito al culmine di una lite: l’uomo è grave, lei portata in caserma - La lite in famiglia è finita nel sangue ieri sera in una casa di campagna nei pressi della Casilina. Una donna ha accoltellato il marito al culmine di una discussione, poco dopo l’ora ... (ilmessaggero.it)

Uccide moglie e due figli, e ferisce il terzo. L'uomo che ha sparato si è poi tolto la vita - quello della moglie Giusi Massetti, 43 anni, casalinga, e della figlia maggiore Martina, 26 anni. Dei due figli minori, di 9 e 14 anni, il più piccolo, Francesco, ha riportato ferite gravissime ... (msn.com)

Strage familiare all’alba, 45enne uccide moglie e figli, ferisce quattro persone e poi si toglie la vita - Un 45enne ha messo fine alla vita di sua moglie, ha ferito un vicino, altri due figli e sua madre. Successivamente ha compiuto il gesto estremo su sé stesso. Sul posto ora sono presenti le forze ... (bigodino.it)

Strage familiare a Nuoro: un uomo uccide moglie, figlia, ferisce figli, madre e un vicino prima di suicidarsi - Tragedia a Nuoro: Roberto Gleboni uccide la moglie, la figlia e ferisce gravemente i figli, la madre e un vicino prima di togliersi la vita. Indagini in corso sulle cause della strage. Strage ... (lamilano.it)