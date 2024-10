Calciomercato.it - Dal campionato alla Champions: Marotta svela tutto prima di Inter-Juventus

(Di domenica 27 ottobre 2024) A margine del calcio d’inizio diha preso la parola Beppeche ha commentato non solo la serata di San Siro ma anche le prospettive future dei nerazzurriè il big match assoluto della nona giornata di Serie A. Tra pochi minuti a San Siro scenderanno in campo le squadre di Inzaghi e Thiago Motta per provare ad ottenere tre punti già preziosi in ottica scudetto. Daldi– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Si tratta quindi di un banco di prova subito importante, seppur non decisivo in ottica titolo, come evidenziato anche dallo stesso Beppeche nel pre partita ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’: “Per me è una emozione superiore. Sento la responsabilità di questo ruolo.