Ilfattoquotidiano.it - Da Nanni Moretti che urla al cinema “mostrateci un po’ di ca**o!” a Donato Carrisi scambiato per il figlio di Al Bano: “Non sai cos’è successo…”, il nuovo libro di Alessandro Ferrucci

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ieri, oggi, domani e dopodomani. Ma anche: come eravamo, chi siamo, dove stiamo andando (e c’è pure grossa crisi). Sfogliando Non saisuccesso (PaperFirst), l’entomologica raccolta di affermazioni, aneddoti, battute, parole al vento e messaggi nella bottiglia cheha raccolto negli ultimi anni sul Fatto Quotidiano, tra divi/e e divetti/e, maestri e comparse, sobillatori e portaborracce dello spettacolo italiano, emerge quel tratteggio nazionalpopolare, antropologia spicciola e peculiare, di un paese aggrovigliato per natura e tradizione tra alto e basso sociale. La metafora del tram cheriporta in apertura diè buffa, appunto jannacciana, un po’ stralunata e affettuosa verso chi portava scarpe da tennis e chi brillanti all’anulare mescolandosi egualitariamente nel brulichio del generico volgo, ma Non saisuccesso è qualcosa di più.