Cuneo-Milano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la quarta giornata di andata diA1di. Le piemontesi di Lorenzo Pintus, ancora ferme a zero punti, vogliono sfruttare il tufo del proprio pubblico per fare una grande prestazione e provare a mettere in difficoltà una delle favorite del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, c’è la squadra di Stefano Lavarini, che va a caccia di riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro Novara. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 27 ottobre al Palazzo Dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Honda Oliveroe Numia Verodella massimadel campionato italiano.