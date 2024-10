Calciomercato.it - “Controfigura di Allegri”: l’ultima frecciata a Thiago Motta

(Di domenica 27 ottobre 2024) La Juventus arriva al big match contro l’Inter non nelle migliori condizioni: arriva un altro attacco nei confronti diCi sono le tante assenze, ma c’è anche un gioco che fatica a decollare. In Champions contro lo Stoccarda si è vista probabilmente la peggiore Juventus della stagione, ma non è che nelle precedenti partite i bianconeri abbiano dato l’impressione di fare un solo boccone degli avversari. “di”:(LaPresse) – Calciomercato.itAnzi, al netto della difesa che continua ad essere un muro quasi invalicabile, il gioco offerto dalla squadra difatica a trovare la via della finalizzazione. È questo forse il più grande difetto della Juventus, un attacco sterile che offre poche palle giocabili a Vlahovic e nel quale anche il talento di Yildiz fatica ad esprimersi.