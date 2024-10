Bergamonews.it - Con Lookman, Retegui e De Ketelaere è tutta un’altra musica: tre quarti dei gol portano la firma del tridente

(Di domenica 27 ottobre 2024) Travolgente, devastante, inarrestabile. Gli aggettivi, per questa Atalanta, si sprecano. Così come tanti altri ne servirebbero per descrivere quello che è ormai sempre più ildelle meraviglie della formazione nerazzurra: Ademola, Mateoe Charles De. In altre parole i tre protagonisti assoluti della notte magica del Gewiss Stadium che ha visto la Dea travolgere il Verona con un roboante 6-1. Una doppietta a testa sia per il capocannoniere del campionato che per la freccia nigeriana, autore anche di due assist, a cui fa seguito il pregevole sigillo incastonato all’incrocio dei pali da parte del belga, a sua volta capace di confezionare due assist. Una sinfonia semplicemente meravigliosa che certifica una verità incontrovertibile.