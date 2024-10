Bolzano, 14enne stuprata da un 40enne pachistano. Salvini: «Un giudice ci obbligherà a tenere in Italia pure lui?» (Di domenica 27 ottobre 2024) Una ragazzina di 14 anni è stata stuprata da uno sconosciuto nei pressi di una fermata dell’autobus a Bolzano. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 20 di venerdì 25 ottobre nel rione Casanova. La giovane era seduta sotto la pensilina quando le si è avvicinato un 40enne, residente a Bolzano e di origini pachistane, che le ha chiesto indicazioni stradali. Le richieste dell’uomo si sono fatte via via più insistenti, fino a che la 14enne ha intuito il pericolo e deciso di darsi alla fuga. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano Alto Adige, sarebbe stata fermata e trascinata dietro un cespuglio, dove è avvenuta la violenza. Dopo una quindicina di minuti, la giovane è riuscita a scappare e rivolgersi a una passante, che ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, che ora si trova in carcere, è stato intercettato poco più tardi da una pattuglia della Polizia. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 27 ottobre 2024) Una ragazzina di 14 anni è statada uno sconosciuto nei pressi di una fermata dell’autobus a. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 20 di venerdì 25 ottobre nel rione Casanova. La giovane era seduta sotto la pensilina quando le si è avvicinato un, residente ae di origini pachistane, che le ha chiesto indicazioni stradali. Le richieste dell’uomo si sono fatte via via più insistenti, fino a che laha intuito il pericolo e deciso di darsi alla fuga. Ma, secondo quanto riferisce il quotidiano Alto Adige, sarebbe stata fermata e trascinata dietro un cespuglio, dove è avvenuta la violenza. Dopo una quindicina di minuti, la giovane è riuscita a scappare e rivolgersi a una passante, che ha chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, che ora si trova in carcere, è stato intercettato poco più tardi da una pattuglia della Polizia.

