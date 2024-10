Ilrestodelcarlino.it - Ambiente e futuro sostenibile. Premiate due start-up di Unibo

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un fertilizzante, un magnete superconduttivo e una biostampante 3D sul podio dellaCup Ecosister: i tre team imprenditoriali si sono aggiudicati il premio per le idee innovative. C’è il progetto di 2G Carbons, nato in seno a, che valorizza gli scarti agroindustriali, creando un materiale che depura acque reflue e genera un fertilizzante. L’idea di Magnetic Future, sempre dall’Alma Mater, invece sviluppa sistemi innovativi per alimentare i magneti superconduttivi, riducendo i costi per l’utilizzatore finale e infine la Biostampante 3D totalmente sanificabile di Bioprint3Rs per la produzione di dispositivi medici a rilascio farmacologico controllato è stata realizzata da alcuni ricercatori dell’Università di Parma.