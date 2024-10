Gaeta.it - Aggressione in famiglia: operaio arrestato per violenza domestica a Ceccano

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio diha scosso la comunità di, luogo carico di storie e tradizioni, dove un uomo di 51 anni è statodai carabinieri per aver aggredito tre donne della sua. Questo fatto è avvenuto in un’abitazione situata a poche centinaia di metri dal Santuario della Madonna del Carmine di Arnara, una zona in cui tranquillità e vita quotidiana sono spesso la norma. L’operazione dei carabinieri si è rivelata tempestiva e cruciale per garantire la sicurezza delle vittime coinvolte. Il contesto dell’La vicenda è esplosa nel pomeriggio, quando un’accesa discussione ha avuto inizio all’interno della casa. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, le cause della lite erano riconducibili a motivi di scarsissima rilevanza, un chiaro esempio delle dinamiche di conflitto che possono degenerare in