WWE: Un riluttante Triple H concede un match contro Kevin Owens a Randy Orton per Crown Jewel

(Di sabato 26 ottobre 2024) Da amici a nemici nel giro di poche settimane, questo l’epilogo del rapporto tra. Causa della rottura, secondo il canadese, il fatto cheabbia preferito Cody Rhodes a lui. A nulla sono valse le spiegazioni di Mr. RKO che aveva tentato, invano, di scongiurare le risse tra Owen e Rhodes.ha dato di matto colpendo duramente l’amico che a questo punto è in cerca di vendetta e questa notte ha aperto SmackDown chiedendo ad alta voce unper. “Non proteggo lui, voglio proteggere te”è stato seguito dalle telecamere sin dal backstage e giunto in gorilla position si è fermato per parlare conH, che è sembrato negare le sue richieste invitandolo ad uscire sullo stage senza perdere tempo.