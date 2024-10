Vino e cambiamenti climatici, la tecnologia non può bastare a salvare il settore (Di sabato 26 ottobre 2024) “È il momento di cambiare paradigma, rapporto con la natura”, dice Federico Varazi, vicepresidente Slow Food Italia alla presentazione della guida Slow Wine 2025. “La tecnologia da sola non è la soluzione, bisogna cambiare l’idea di mondo”. È la stessa frase sentita tre giorni prima alla presentazione del libro Ecofascisti di Francesca Santolini, con Marco Cappato e Ferdinando Cotugno. È una frase che chi vuol sentire sente da sempre. La novità sta forse nel fatto che oggi si possa dire senza essere accusati di promuovere un ‘ritorno alle grotte’, come avveniva pochi anni fa e avviene ancora in certi ambienti. I produttori sono ormai stanchi di sentire mettere in dubbio il riscaldamento climatico, il negazionismo è ormai prerogativa quasi esclusiva della destra italiana. Ilfattoquotidiano.it - Vino e cambiamenti climatici, la tecnologia non può bastare a salvare il settore Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “È il momento di cambiare paradigma, rapporto con la natura”, dice Federico Varazi, vicepresidente Slow Food Italia alla presentazione della guida Slow Wine 2025. “Lada sola non è la soluzione, bisogna cambiare l’idea di mondo”. È la stessa frase sentita tre giorni prima alla presentazione del libro Ecofascisti di Francesca Santolini, con Marco Cappato e Ferdinando Cotugno. È una frase che chi vuol sentire sente da sempre. La novità sta forse nel fatto che oggi si possa dire senza essere accusati di promuovere un ‘ritorno alle grotte’, come avveniva pochi anni fa e avviene ancora in certi ambienti. I produttori sono ormai stanchi di sentire mettere in dubbio il riscaldamento climatico, il negazionismo è ormai prerogativa quasi esclusiva della destra italiana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riassunto : Un libro di Esri apre nuove prospettive con storie meno note di persone che utilizzano la tecnologia GIS per cambiare il mondo - The Geography of Hope parla di ottimisti che tracciano le mappe del mondo per un futuro migliore, dalla lotta in prima linea alle malattie alla modernizzazione dell’intelligence nazionale REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)– The Geography of ... (Seriea24.it)