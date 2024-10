“Vi daremo tre pasti al giorno”: un video dall’Ucraina invita i militari nordcoreani a disertare (Di sabato 26 ottobre 2024) Un video dell’Ucraina invita i militari della Corea del Nord impegnati nel conflitto a disertare. “Voglio vivere” è un progetto statale ucraino a cura del Quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Con il sostegno del ministero della Difesa dell’Ucraina e della Direzione principale dell’intelligence, è rivolto ai militari delle Forze “Vi daremo tre pasti al giorno”: un video dall’Ucraina invita i militari nordcoreani a disertare L'Identità. Lidentita.it - “Vi daremo tre pasti al giorno”: un video dall’Ucraina invita i militari nordcoreani a disertare Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Undell’Ucrainadella Corea del Nord impegnati nel conflitto a. “Voglio vivere” è un progetto statale ucraino a cura del Quartier generale di coordinamento per il trattamento dei prigionieri di guerra. Con il sostegno del ministero della Difesa dell’Ucraina e della Direzione principale dell’intelligence, è rivolto aidelle Forze “Vitreal”: unL'Identità.

