Lanazione.it - Un docufilm dedicato a Carlo Cantini

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cinquant’anni di fotografia firmati. A raccontarli attraverso undal titolo "Quien Sabe? La fotografia felice di" con la regia di Stefano Cecchi sarà un pomeriggio (con incontro e proiezione) organizzato nell’ambito della mostra "Orizzonti di luce" in corso allo Spazio Zero Arte Contemporanea a Casalguidi (via Forra di Castelnuovo 30) che si tiene oggi alle 17 negli spazi della mostra stessa. Classe 1936,vive e lavora a Firenze. È nel quartiere dell’Oltrarno che stabilisce il proprio studio ed è qui che inizia le sue collaborazioni con artisti e gallerie fiorentine. Interpreta, con la fotografia, le opere e gli artisti come Burri, Ceroli, Bagnoli, Salvadori. Nella foto Luigi Petracchi, che ha dato vita con la moglie Edi Pagliai allo Spazio Zero.