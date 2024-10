Uccisa a coltellate una ragazza di 19 anni a Costa Volpino: il corpo trovato in un appartamento (Di sabato 26 ottobre 2024) Una 19enne è stata Uccisa la notte scorsa a Costa Volpino (Bergamo). La giovane è stata accoltellata. Il corpo è stato trovato oggi all'alba in un appartamento in via Nazionale. Fanpage.it - Uccisa a coltellate una ragazza di 19 anni a Costa Volpino: il corpo trovato in un appartamento Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una 19enne è statala notte scorsa a(Bergamo). La giovane è stata accoltellata. Ilè statooggi all'alba in unin via Nazionale.

Ragazza di 19 anni uccisa a Costa Volpino - Costa Volpino. Tragica scoperta nella mattina di sabato 26 ottobre: una ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita a Costa Volpino. La ragazza sarebbe stata accoltellata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Il ritrovamento del suo cadavere ... (Bergamonews.it)

