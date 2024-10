Tra record di iscritti e top runner domenica a Cerro Veronese si corre il Trail dei Folendari (Di sabato 26 ottobre 2024) Edizione da record per il Trail dei Folendari di questa domenica 27 ottobre: saranno 700 al via sulle distanze di 15 km/750 D+ e 30 km/1.500 D+. Un evento che è cresciuto moltissimo nel tempo. Un'evoluzione positiva frutto del lavoro organizzativo congiunto di due società veronesi, la Veronasera.it - Tra record di iscritti e top runner domenica a Cerro Veronese si corre il Trail dei Folendari Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Edizione daper ildeidi questa27 ottobre: saranno 700 al via sulle distanze di 15 km/750 D+ e 30 km/1.500 D+. Un evento che è cresciuto moltissimo nel tempo. Un'evoluzione positiva frutto del lavoro organizzativo congiunto di due società veronesi, la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maratona Venezia 2024 - edizione da record per il numero di iscritti. Favorito l’etiope Tekele - Giornata di vigilia in vista della 38ma edizione della Maratona di Venezia, in programma nella mattinata di domenica 27 ottobre. Nell’anno dedicato alla scomparsa di Marco Polo (avvenuta 700 anni fa), l’evento ha raggiunto il più alto numero di ... (Oasport.it)

Orvieto - record di iscritti alla Cronoscalata della Castellana : 262 piloti ai nastri di partenza - La Cronoscalata della Castellana incorona il campione dei campioni delle corse in salita e fa il pieno di iscritti. Saranno 262 i piloti ai nastri di partenza della 51esima edizione che si terrà dal 25 al 27 ottobre sullo storico tracciato tra le ... (Ternitoday.it)

La maratona di Venezia corre verso il record di iscritti : sono già 16mila - Sarà una maratona di Venezia da record: sold out la 10 chilometri con 6.500 partecipanti e la "mezza" con 4mila podisti, anche la 42k corre verso il tutto esaurito: le iscrizioni sono ancora aperte, ma è già stata toccata quota 5.500 partecipanti. ... (Veneziatoday.it)

Targa Florio Classica - record di iscritti e parata di celebrità : in gara anche Carlo Cracco ed Erik Haugen - Nel corso di una conferenza stampa, il presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, il direttore generale di Aci Sport Marco Rogano e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno svelato i dettagli sportivi e culturali della Targa ... (Palermotoday.it)