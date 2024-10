Tentato furto in due scuole sannite: indagini in corso (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte si è verificato un tentativo di furto all’interno dell’Istituto Comprensivo di via Bocchini a San Giorgio del Sannio. I malviventi, dopo essersi introdotti nel plesso scolastico, hanno messo a soqquadro diversi locali della struttura. Dopo un primo sopralluogo effettuato dalle forze dell’ordine e dal personale della scuola, pare tuttavia che non sia stato asportato alcun oggetto. Resta quindi solo il danno materiale causato dal disordine e dalle incursioni in vari ambienti dell’istituto. A Benevento, invece un episodio analogo è stato segnalato presso l’Istituto Rampone di Benevento. Anche qui, i vandali hanno Tentato di forzare i distributori automatici presenti all’interno dell’edificio, provocando danni significativi agli apparecchi. Sembrerebbe, pero’, che i malviventi non siano riusciti a sottrarre alcuna somma di denaro. Anteprima24.it - Tentato furto in due scuole sannite: indagini in corso Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa scorsa notte si è verificato un tentativo diall’interno dell’Istituto Comprensivo di via Bocchini a San Giorgio del Sannio. I malviventi, dopo essersi introdotti nel plesso scolastico, hanno messo a soqquadro diversi locali della struttura. Dopo un primo sopralluogo effettuato dalle forze dell’ordine e dal personale della scuola, pare tuttavia che non sia stato asportato alcun oggetto. Resta quindi solo il danno materiale causato dal disordine e dalle incursioni in vari ambienti dell’istituto. A Benevento, invece un episodio analogo è stato segnalato presso l’Istituto Rampone di Benevento. Anche qui, i vandali hannodi forzare i distributori automatici presenti all’interno dell’edificio, provocando danni significativi agli apparecchi. Sembrerebbe, pero’, che i malviventi non siano riusciti a sottrarre alcuna somma di denaro.

