Tennis: Torneo Vienna. Musetti fuori in semifinale, battuto da Draper (Di sabato 26 ottobre 2024) Il 22enne di Carrara, numero 17 Atp, è stato sconfitto in due set Vienna (AUSTRIA) - Lorenzo Musetti sconfitto in semifinale nell'"Erste Bank Open" (Atp 500 - montepremi 2.470.310 euro) di scena sul veloce indoor della Wiener Stadthalle di Vienna, in Austria.

ATP Vienna 2024 : Lorenzo Musetti esce in semifinale contro Jack Draper - Lorenzo Musetti chiude in semifinale il proprio cammino all’ATP 500 di Vienna. Il toscano, dopo la battaglia furiosa di ieri contro il numero 1 del seeding, Alexander Zverev, deve cedere di fronte a Jack Draper. 6-2 6-4 per il britannico, che in ... (Oasport.it)

Atp Vienna - Musetti si ferma in semifinale : l'azzurro ko con Draper - Lorenzo Musetti è stato eliminato in semifinale nel torneo Atp di Vienna. Il tennista toscano è stato sconfitto in due set dal britannico Draper (numero 18 del mondo) in due set: 6-2, 6-4. Bronzetti ko in semifinale Niente finale per Lucia Bronzetti ... (Gazzettadelsud.it)

Atp Vienna 2024 : Musetti fa e disfa - in finale ci va un Draper stremato - Lorenzo Musetti si arrende a Jack Draper nella semifinale del torneo Atp 500 di Vienna 2024. Il classe 2002 di Carrara ha infatti ceduto con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 48 minuti di gioco, con il britannico che si guadagna così la quarta ... (Sportface.it)

LIVE Musetti-Draper 2-6 4-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : l’azzurro lotta - ma la semifinale è del britannico - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE JACK DRAPER b. LORENZO MUSETTI 6-2 6-4. Con la solita prima vincente il britannico scaccia via fatica e paura e vola in finale. Resta il gran torneo del toscano, che deve rammaricarsi per aver regalato il ... (Oasport.it)