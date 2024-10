Nina Zilli in lacrime a Ballando con le stelle | Mi ritiro non ce la faccio più Il motivo

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) –si ritira dacon le. La cantante dopo l’esibizione di questa sera, sabato 26 ottobre, ha annunciato indi dover abbandonare la competizione a causa degli infortuni subiti durante le prove., in gara con il partner di ballo Pasquale La Rocca, ha riportato durante le prove della settimana la frattura di tre costole e un edema al piede, rendendo la sua partecipazione difficile da proseguire. Per questo, la cantante non ha potuto fare una coreografia completa, ma ha preferito fare della sua voce la vera protagonista della coreografia. Dopo gli applausi del pubblico,con grande dispiacere ha annunciato di doversi ritirare dalla gara: ”Non posso più continuare, non ce lapiù. Sono così arrabbiata, non ho mai fatto una puntata bene”, ha detto la cantante, creando caos nello studio.