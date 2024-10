Monza-Venezia Nesta | Partita complessa le squadre di Di Francesco giocano bene Maldini convocato

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) “Ilè una squadra strutturate e che gioca, perché ledi Disempre. Quella di domani sarà unaperché loro hanno qualità: dobbiamo essere perfetti, non ci deve interessare quello che sarà dopo”. Così Alessandro, tecnico del, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domenica alle 15 all’U-Power Stadium. “Sicuramente è unaimportantissima e fondamentale perché poi il calendario ci metterà di fronte Atatalanta, Milan e Lazio – sottolinea il tecnico -. Due risultati positivi consecutivi permettono di tirarti su in maniera importante. Con ilè uno scontro diretto perché sappiamo che andando avanti qualche problemino potremmo trovarlo”. Sui singoli: “Mota avuto diversi problemi nell’inizio del campionato. Ora sta facendo molto, è concreto.