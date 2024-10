“Modì – Three Days on the Wing of Madness” (Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Johnny Depp non c’è ma Riccardo risponderà a tutte le domande, anche per lui!” con questa battuta e non senza qualche imbarazzo è iniziata la conferenza stampa di presentazione di “Modi – Three Days on the Wing of Madness”, seconda opera da regista dell’attore americano, dopo l’esordio avvenuto nel 1997 con “Il coraggioso”. Il nuovo film porta sul grande schermo settantadue ore nella vita di Amedeo Modigliani, Modì per i francesi. A Parigi, nel 1916, il pittore è in fuga dalla polizia: vorrebbe abbandonare la città dove ha vissuto a lungo, mentre gli amici Utrillo e Soutine e la musa Beatrice Hastings cercano di convincerlo a restare e a continuare a dipingere. Attraverso una notte di allucinazioni e di incontri, con l’amico mercante d’arte e con un collezionista americano, la sua storia cambia. Unlimitednews.it - “Modì – Three Days on the Wing of Madness” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Johnny Depp non c’è ma Riccardo risponderà a tutte le domande, anche per lui!” con questa battuta e non senza qualche imbarazzo è iniziata la conferenza stampa di presentazione di “Modi –on theof”, seconda opera da regista dell’attore americano, dopo l’esordio avvenuto nel 1997 con “Il coraggioso”. Il nuovo film porta sul grande schermo settantadue ore nella vita di Amedeo Modigliani,per i francesi. A Parigi, nel 1916, il pittore è in fuga dalla polizia: vorrebbe abbandonare la città dove ha vissuto a lungo, mentre gli amici Utrillo e Soutine e la musa Beatrice Hastings cercano di convincerlo a restare e a continuare a dipingere. Attraverso una notte di allucinazioni e di incontri, con l’amico mercante d’arte e con un collezionista americano, la sua storia cambia.

