Rompipallone.it - Lucca segna e convince: colpo da 30 milioni a gennaio

Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un gol mostruoso quelloto contro il Cagliari, nel movimento a liberarsi per accogliere la palla in volo e poi l’impatto di testa. Lorenzo. Uno degli oggetti del desiderio in Serie A, per il calciomercato, continua a ben figurare in quella che è la sua annata in Friuli. Dopo quanto fatto di buono già nella passata stagione, nonostante gli alti e bassi, quest’anno può essere quello della consacrazione, con l’Udinese che sogna in grande. Sogna talmente in grande il club bianconero che, soltanto di fronte ad una proposta ad alte cifre, cederà. Altrimenti, il bomber che ha messo nel mirino la Nazionale, resterà fermo ad Udine, in attesa del grande salto che avverrà solo in futuro. L’Udinese ha reso chiare le cose a chi lo vorrà: cifre elevate, per il bomber italiano più forte del momento, assieme a Retegui.