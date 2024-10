LIVE Bronzetti-Dolehide 1-1, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: iniziata la semifinale (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Doppio fallo (2°). A-40 Prima slice a segno. 40-40 Incisivo il dritto di Lucia. 40-30 Doppio fallo (1°) anche per l’USA. 40-15 Sotterra il dritto Lucia. 30-15 Prima vincente. 15-15 Sbaglia anche l’azzurra di dritto però. 0-15 Sbaglia di dritto dopo la battuta l’USA. 1-1 Non risponde di dritto Dolehide. A-40 Bene in pressione con il dritto Bronzetti. Raccoglie il forzato della rivale. 40-40 Dritto vincente dell’azzurra. 40-A Lungo il dritto di Lucia. 40-40 Doppio fallo (2°). 40-15 Doppio fallo (1°). 40-0 Non risponde Dolehide di rovescio. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente di Bronzetti. 0-1 A zero l’americana. 30-0 Non risponde Lucia di dritto. 15-0 Dritto incisivo di Dolehide. Caroline Dolehide al servizio 13:17 L’americana è una conoscenza di Errani/Paolini, visto che è più volte stata battuta quest’anno in doppio. Oasport.it - LIVE Bronzetti-Dolehide 1-1, WTA Guangzhou 2024 in DIRETTA: iniziata la semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Doppio fallo (2°). A-40 Prima slice a segno. 40-40 Incisivo il dritto di Lucia. 40-30 Doppio fallo (1°) anche per l’USA. 40-15 Sotterra il dritto Lucia. 30-15 Prima vincente. 15-15 Sbaglia anche l’azzurra di dritto però. 0-15 Sbaglia di dritto dopo la battuta l’USA. 1-1 Non risponde di dritto. A-40 Bene in pressione con il dritto. Raccoglie il forzato della rivale. 40-40 Dritto vincente dell’azzurra. 40-A Lungo il dritto di Lucia. 40-40 Doppio fallo (2°). 40-15 Doppio fallo (1°). 40-0 Non rispondedi rovescio. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Prima vincente di. 0-1 A zero l’americana. 30-0 Non risponde Lucia di dritto. 15-0 Dritto incisivo di. Carolineal servizio 13:17 L’americana è una conoscenza di Errani/Paolini, visto che è più volte stata battuta quest’anno in doppio.

