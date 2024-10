La denuncia di Gratteri: “Beni confiscati alla mafia? Diversi milioni di euro inutilizzati dallo Stato. La normativa attuale non funziona” (Di sabato 26 ottobre 2024) “L’agenzia per l’amministrazione dei Beni confiscati la immaginiamo e la immaginavamo esattamente l’opposto di come è ora“. Così il procuratore di Napoli Nicola Gratteri esordisce nel suo lungo intervento al convegno “Sequestro, confisca e valorizzazione delle aziende e dei Beni confiscati alla camorra”, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati e da Agrorinasce. Fulcro del dibattito è la valorizzazione dell’immenso patrimonio confiscato alle mafie e alla criminalità organizzata che, tra terreni, ville, macchine di lusso e conti correnti, ammontano a Diversi milioni di euro. Ilfattoquotidiano.it - La denuncia di Gratteri: “Beni confiscati alla mafia? Diversi milioni di euro inutilizzati dallo Stato. La normativa attuale non funziona” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) “L’agenzia per l’amministrazione deila immaginiamo e la immaginavamo esattamente l’opposto di come è ora“. Così il procuratore di Napoli Nicolaesordisce nel suo lungo intervento al convegno “Sequestro, confisca e valorizzazione delle aziende e deicamorra”, promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati e da Agrorinasce. Fulcro del dibattito è la valorizzazione dell’immenso patrimonio confiscato alle mafie ecriminalità organizzata che, tra terreni, ville, macchine di lusso e conti correnti, ammontano adi

