Israele si vendica con l’Iran mentre le linee rosse continuano a saltare

(Di sabato 26 ottobre 2024) Fornendo background confidenziale sull’attacco israeliano controdi questa notte, gli Stati Uniti fanno sapere ai media che per primo il presidente Joe Biden ha lavorato in questi venticinque giorni affinché l’azione condotta dallo stato ebraico fosse “estensiva” ma “proporzionata”, “targeted” e “precisa”, a “basso rischio” per o civili. L’obiettivo era pensare alla rappresaglia — per il bombardamento subito dail primo di ottobre — in modo che servisse a “scoraggiare ulteriori attacchi controriducendo al contempo il rischio di un’ulteriore escalation”. In questo che è un evidente tentativo di ricostruzione degli equilibri di deterrenza, non guastava poi fare in modo chesi ritrovasse con le capacità di azione degradate.