Ilnapolista.it - Inzaghi: «La Juve con Motta ha cambiato i propri principi. Scudetto? Ci sono 4-5 squadre accreditate»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Simone, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro lantus.: «? Non mi sbilancio, ci4-5» È sempre una gara sentita dai tifosi, quanto conta per voi? «Tutti sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per la nostra società, per i nostri tifosi, per noi stessi. È la nona di campionato e sicuramente non sarà decisiva, ma sarà importante. Si affrontano due ottimeche hanno avuto praticamente lo stesso cammino». Come sta l’Inter, anche a livello fisico?: «Ci arriviamo bene, con una striscia di cinque vittorie consecutive. Purtroppo abbiamo avuto qualche problemino, che ci limiterà in queste gare fino alla sosta. I giocatoripronti, domani cercherò di mettere in campo la miglior formazione possibile».