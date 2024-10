In 300 in Duomo per l'ultimo saluto a Romano Colozzi, anche l'ex presidente della Lombardia Formigoni (Di sabato 26 ottobre 2024) Circa 300 persone in Duomo per l'ultimo saluto a Romano Colozzi, importante esponente del mondo politico e cattolico cesenate, morto negli scorsi giorni all'età di 75 anni. Un funerale molto partecipato, il rito funebre è stato celebrato dal Vescovo Monsignor Douglas Regattieri, tante personalità Cesenatoday.it - In 300 in Duomo per l'ultimo saluto a Romano Colozzi, anche l'ex presidente della Lombardia Formigoni Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Circa 300 persone inper l', importante esponente del mondo politico e cattolico cesenate, morto negli scorsi giorni all'età di 75 anni. Un funerale molto partecipato, il rito funebre è stato celebrato dal Vescovo Monsignor Douglas Regattieri, tante personalitÃ

