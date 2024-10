Grosso ramo crolla sulle automobili in sosta su via Benassai (Di sabato 26 ottobre 2024) Tanta paura ma per fortuna nessuna persona ferita dopo il crollo di un Grosso ramo in via Benassai, nelle vicinanze della Pineta Zerbi. Il fatto, secondo quanto appreso dai cittadini che vi hanno assistito, si è verificato questa mattina. Come si vede dalle foto, il ramo è davvero imponente e se Reggiotoday.it - Grosso ramo crolla sulle automobili in sosta su via Benassai Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tanta paura ma per fortuna nessuna persona ferita dopo il crollo di unin via, nelle vicinanze della Pineta Zerbi. Il fatto, secondo quanto appreso dai cittadini che vi hanno assistito, si è verificato questa mattina. Come si vede dalle foto, ilè davvero imponente e se

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dramma sfiorato a Salerno : grosso ramo crolla sul marciapiede - Paura, la scorsa notte, nel quartiere Fratte a Salerno, dove un ramo di grosso dimensioni è improvvisamente caduto a causa del maltempo. Dramma sfiorato Il ramo e parte dell’albero hanno invaso il marciapiede sottostante che collega tra ... (Salernotoday.it)

Paura sul corso Matteotti - grosso ramo si spezza e finisce in strada - Un ramo è caduto in mattinata sul corso Giacomo Matteotti: si è staccato all'improvviso da uno degli alberi secolari presenti sulla via Marina alta finendo di traverso sul marciapiedi e sulla carreggiata della trafficata arteria del centro ... (Reggiotoday.it)

Via Montanara - cade un grosso ramo : due feriti - Nel pomeriggio di domenica 13 ottobre è caduto un grosso ramo durante la festa nel quartiere Montanara. Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave. (Parmatoday.it)

Cade un grosso ramo nei pressi dell'ospedale di Lanciano - area isolata per l'intervento di rimozione [FOTO] - Si soni verificati forti disagi nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, intorno alle 16.30 in via per Frisa, a Lanciano, nei pressi dell'ospedale "Renzetti", dove un grosso ramo è caduto sul marciapiede su cui solo qualche attimo prima stava ... (Chietitoday.it)