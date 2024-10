Grande Fratello da novembre cambierà il giorno di messa in onda a causa de La Talpa: il nuovo palinsesto (Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle prossime settimane il palinsesto Mediaset si andrà ad arricchire di nuovi programmi, tra cui la nuova edizione del reality show La Talpa, che sarà condotto da Diletta Leotta e il nuovo programma dedicato ad Amici, This is me, che vedrà alla conduzione Maria De Filippi e Silvia Toffanin e si occuperà di celebrare il successo di alcuni dei più celebri ex allievi passati dal talent show (clicca QUI per leggere le anticipazioni). Proprio l’introduzione di questi due nuovi programmi nel palinsesto di Canale 5 potranno a delle variazioni per quanto riguarda la messa in onda delle trasmissioni attualmente in corso, tra cui il Grande Fratello. Stando a quanto riportato dal portale TvBlog, infatti, il celebre reality condotto da Alfonso Signorini non andrà più in onda il lunedì, bensì il martedì, in modo tale da lasciare il primo giorno della settimana a La Talpa. Isaechia.it - Grande Fratello da novembre cambierà il giorno di messa in onda a causa de La Talpa: il nuovo palinsesto Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nelle prossime settimane ilMediaset si andrà ad arricchire di nuovi programmi, tra cui la nuova edizione del reality show La, che sarà condotto da Diletta Leotta e ilprogramma dedicato ad Amici, This is me, che vedrà alla conduzione Maria De Filippi e Silvia Toffanin e si occuperà di celebrare il successo di alcuni dei più celebri ex allievi passati dal talent show (clicca QUI per leggere le anticipazioni). Proprio l’introduzione di questi due nuovi programmi neldi Canale 5 potranno a delle variazioni per quanto riguarda laindelle trasmissioni attualmente in corso, tra cui il. Stando a quanto riportato dal portale TvBlog, infatti, il celebre reality condotto da Alfonso Signorini non andrà più inil lunedì, bensì il martedì, in modo tale da lasciare il primodella settimana a La

