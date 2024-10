Finiti i lavori, apre un nuovo McDonald's all'incrocio tra viale Regione e corso Calatafimi (Di sabato 26 ottobre 2024) Il primo in Italia è arrivato nel 1985, a Bolzano. A distanza di 40 anni l'espansione non conosce sosta: ecco un nuovo McDonald's a Palermo, all'incrocio tra viale Regione Siciliana e corso Calatafimi. Ultimi ritocchi, poi si parte. L'apertura ufficiale è stata fissata per lunedì 28 ottobre.I Palermotoday.it - Finiti i lavori, apre un nuovo McDonald's all'incrocio tra viale Regione e corso Calatafimi Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il primo in Italia è arrivato nel 1985, a Bolzano. A distanza di 40 anni l'espansione non conosce sosta: ecco un's a Palermo, all'traSiciliana e. Ultimi ritocchi, poi si parte. L'apertura ufficiale è stata fissata per lunedì 28 ottobre.I

