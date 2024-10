Femminicidi, oltre 90 vittime nel 2024, cinque nell’ultima settimana (Di sabato 26 ottobre 2024) I Femminicidi sono stati oltre 90 nel 2024, cinque solo nell’ultima settimana ed è over 70 anni oltre 90 Femminicidi nel 2024, di cui cinque sono avvenuti nell’ultima settimana. Cambia l’età delle vittime, over 70, uccise da mariti o conviventi dopo anni di matrimoni o convivenze. Come riporta Leggo, “tra l’1 gennaio e il 20 ottobre 2024 sono stati registrati 89 Femminicidi. Di queste vittime, 77 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e di queste 48 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. I dati, del ministero dell’Interno, segnalano un calo del numero delle vittime che da 100 scende a 89 (-11%).” Leggi anche–> Flavia Mello Agonigi, il killer ha confessato: «Abbiamo fatto sesso, poi la lite sui soldi» I casi dell’ultima settimana cinque Femminicidi sono avvenuti nell’ultima settimana. 361magazine.com - Femminicidi, oltre 90 vittime nel 2024, cinque nell’ultima settimana Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Isono stati90 nelsoloed è over 70 anni90nel, di cuisono avvenuti. Cambia l’età delle, over 70, uccise da mariti o conviventi dopo anni di matrimoni o convivenze. Come riporta Leggo, “tra l’1 gennaio e il 20 ottobresono stati registrati 89. Di queste, 77 sono state uccise in ambito familiare o affettivo e di queste 48 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner. I dati, del ministero dell’Interno, segnalano un calo del numero delleche da 100 scende a 89 (-11%).” Leggi anche–> Flavia Mello Agonigi, il killer ha confessato: «Abbiamo fatto sesso, poi la lite sui soldi» I casi dell’ultimasono avvenuti

