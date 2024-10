Ebbene sì, abbiamo fatto un podcast (Di sabato 26 ottobre 2024) Gastronomika è – prima di tutto – un laboratorio di giornalismo del cibo e del vino, e così l’abbiamo sempre considerata e gestita. Ci piace sperimentare, ci piacciono le novità e ci piace costruire sempre nuovi formati che si adattino alle esigenze di fruizione contemporanee. E sEbbene il podcast sia già stato usato su queste pagine, per la prima volta abbiamo deciso di adattarne la struttura per costruire un magazine audio pratico, fruibile e settimanale: una sorta di audiogiornale. Linkiesta.it - Ebbene sì, abbiamo fatto un podcast Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Gastronomika è – prima di tutto – un laboratorio di giornalismo del cibo e del vino, e così l’sempre considerata e gestita. Ci piace sperimentare, ci piacciono le novità e ci piace costruire sempre nuovi formati che si adattino alle esigenze di fruizione contemporanee. E silsia già stato usato su queste pagine, per la prima voltadeciso di adattarne la struttura per costruire un magazine audio pratico, fruibile e settimanale: una sorta di audiogiornale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

M5S, Baldino si schiera con Conte contro Grillo: “Non siamo minus habens, agisce per rancore” - Va avanti senza sosta lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo sul destino del Movimento 5 Stelle. A parlare dopo il video del fondatore è ... (iltempo.it)

Abbiamo solo fatto l'amore 1998 - Una mattina Simone va in farmacia, compra dieci test di gravidanza e, dopo averli utilizzati tutti, ha la certezza che Silvia, la ragazza con cui ha avuto un ... e intorno si sviluppano le storie ... (movieplayer.it)

Abbiamo solo fatto l'amore streaming - Scopri dove vedere Abbiamo solo fatto l'amore in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Abbiamo solo fatto l'amore in gratis con pubblicità, abbonamento ... (comingsoon.it)

“Ho fatto tanti comizi e di solito non sono così nervoso. Ma, - Si deciderà in pochi Stati la corsa alla Casa Bianca tra Kamala Harris e Donald Trump. E a spostare gli equilibri da una parte o dall’altra potrebbe essere il sostegno di personaggi noti e molto segui ... (ilfattoquotidiano.it)