Due donne con la barba nella squadra di calcio femminile: “Sono trans”. Scandalo in Spagna (Di sabato 26 ottobre 2024) Due donne, futuri uomini, con la barba da uomo, in attesa della transizione nel genere maschile, fanno discutere la Spagna e provocano la reazione del partito di destra “Vox”, che solleva il caso del calcio “rosa” non così rosa, a quanto pare. La scorsa settimana, nel campionato catalano di calcio femminile, si è giocata la sfida tra Terrassa ed Europa B, partita vinta da quest’ultima squadra grazie al supporto di due “trans”, Alex Alcaide Llanos e Nil Alcon Labella, due calciatrici che Sono nella fase conclusiva della loro transizione da donne a uomini. In teoria non potrebbero giocare, ma siccome le regole non vietano espressamente che fino a quando sui documenti non viene indicato il cambio di genere non si possa scendere in campo con le donne, loro giocano e fanno vincere la propria squadra. Le proteste di “Vox” non Sono servite a impedirlo. Secoloditalia.it - Due donne con la barba nella squadra di calcio femminile: “Sono trans”. Scandalo in Spagna Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Due, futuri uomini, con lada uomo, in attesa dellaizione nel genere maschile, fanno discutere lae provocano la reazione del partito di destra “Vox”, che solleva il caso del“rosa” non così rosa, a quanto pare. La scorsa settimana, nel campionato catalano di, si è giocata la sfida tra Terrassa ed Europa B, partita vinta da quest’ultimagrazie al supporto di due “”, Alex Alcaide Llanos e Nil Alcon Labella, due calciatrici chefase conclusiva della loroizione daa uomini. In teoria non potrebbero giocare, ma siccome le regole non vietano espressamente che fino a quando sui documenti non viene indicato il cambio di genere non si possa scendere in campo con le, loro giocano e fanno vincere la propria. Le proteste di “Vox” nonservite a impedirlo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e donne - Barbara si rimette in piazza : "Gabriele è uno spasso" e per lei arriva un nuovo cavaliere - La prof di Desenzano, dopo un periodo in sordina si ritrova al centro della scena del Trono over. Continua infatti la conoscenza tra Barbara De Santi e Gabriele B. nonostante la storica dama abbia dichiarato che non ha l'attrazione di baciarlo: ... (Today.it)

Polemica in Spagna : “Hanno la barba e giocano a calcio con le donne”. La replica : “No alla violenza transfobica” - La partita di un campionato catalano di calcio femminile tra Terrassa ed Europa B, andata in scena lo scorso fine settimana, è diventata un caso politico in Spagna. Come racconta Marca, Alicia Tomás, consigliera Vox della città di Egarense, ha ... (Sportface.it)

Uomini e Donne - registrazione 21 ottobre : caos Barbara - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 21 ottobre. Barbara show: la dama fa una scenata di gelosia e vuole lasciare il programma. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 21 ottobre. Protagonista ... (2anews.it)

Anticipazioni Uomini e Donne : Barbara Dà Di Matto Al Centro Studio! - Anticipazioni Uomini e Donne: Barbara De Santi va su tutte le furie contro un cavaliere che sta conoscendo e minaccia anche di abbandonare il programma. Gemma invece continua ad essere felice con Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova ... (Uominiedonnenews.it)