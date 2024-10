Ilprimatonazionale.it - Domenico Berardi, il miglior cecchino d’Europa può tornare utile alla Nazionale?

(Di sabato 26 ottobre 2024) Roma, 26 ott – Dopo un lungo periodo di stopè finalmente tornato sul rettangolo verde. Fuori causa praticamente dal principio dell’anno solare il campione2021 si è prima infortunato al menisco, per poi dover far fronte – a marzo –lesione completa del tendine d’Achille. Il Sassuolo nel frattempo è retrocesso: per ovvi motivi oggi il palcoscenico non è più quello della Serie A – siamo d’accordo, il campionato cadetto pur nella sua complessità è tutta un’altra cosa – ma il ritorno del capitano neroverde può essere una buona notizia anche per laitaliana. Soprattutto se a gennaio il calciomercato dovesse “dare una mano” al cittì Luciano Spalletti. Ma andiamo con ordine. Il tracollo del Sassuolo Parlando proprio in ottica azzurra, chi scrive è stato più volte critico rispetto al talento del calabrese.