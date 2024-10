Sport.quotidiano.net - BRESCIA. Poeta ha i rimedi contro Reggio Emilia: "Parquet ostico. Dovremo correre»

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Pallacanestroaffronta una trasferta impegnativala Unahotels(ore 21.00). Dopo il successo su Sassari, terzo su quattro partite in questa stagione, la squadra del Cidneo punta a confermare il buon momento, ma dovrà fare i conti con un avversario determinato e in fiducia, reduce da tre vittorie consecutive e dalle prestazioni mostruose del playmaker Cassius Winston. Tra gli ex in campo spiccano Amedeo Della Valle (nella foto), protagonista adal 2014 al 2018, con una finale Scudetto, e Michele Vitali, extra il 2016 e il 2018. Sono 24 i precedenti tra le due società , conavanti per 17-7 nel totale e per 7-5 nelle sfide giocate a. La Germani ha vinto gli ultimi cinque scontri diretti enon batte i lombardi in casa dal 2021.