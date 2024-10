Gaeta.it - Allagamenti a Civitavecchia: intervento urgente della CSP nel quartiere di San Gordiano

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 26 ottobre 2024, un nubifragio ha colpito, provocando un’abbondante esondazione del fosso del Sorbo. L’evento ha creato situazioni di emergenza neldi San, e la squadra di “ProntoServizi Pubblici ha dovuto mobilitarsi rapidamente per affrontare la crisi. L’allagamento ha avuto un impatto significativo sui residenti, in particolare in Via dei Poggi, dove scantinati e seminterrati sono stati gravemente danneggiati. Mobili, elettrodomestici e vestiti sono stati distrutti, lasciando le famiglie in difficoltà. L’CSP ha visto l’impiego di sei mezzi e più viaggi per rimuovere i detriti.