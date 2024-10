.com - X Factor 2024, 1° puntata dei live: il medley di Ghali, i primi eliminati

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ottimi ascolti per la primadeidi X, ospite, la gara entra nel vivo, eliminata una band Il debuttodi Xè stata una festa pop a tutto volume tra scenografie d’impatto e performance uniche: una festa che oggi regala, allo show Sky Original prodotto da Fremantle, un record di ascolti: miglior esordio deidelle ultime quattro stagioni con 834mila spettatori tv medi, in crescita del +32% rispetto all’omologo episodio dello scorso anno.° Affiatati come siamo stati abituati a conoscerli sin dalle selezioni i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, ma non è mancato il confronto – anche diretto e sincero – nei commenti delle esibizioni. Emozionatissima ma anche già in confidenza con il “suo” palco la nuova conduttrice Giorgia, al suo debutto nella conduzione in solitaria di uno show.