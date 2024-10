Ilrestodelcarlino.it - Unieuro verso i francesi, ora controllano più del 40% e la ‘soglia minima’ è vicina: oggi si conclude l’Opa

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Forlì, 25 ottobre 2024 – La giornata di ieri potrebbe aver segnato una svolta decisiva per il futuro di. Il gruppo francese Fnac Darty (insieme a Ruby Equity Investment, entrambe controllate dal miliardario ceco Daniel Kretinsky) aveva lanciato infatti la scorsa estatesull’azienda con il quartier generale a Forlì. E il ‘colpo’ messo a segno ieri ha un peso notevole: l’acquisizione di circa 5,3 milioni di azioni ordinarie della società leader in Italia nella distribuzione di prodotti di elettronica di consumo ed elettrodomestici. In una sola giornata, quindi, isono riusciti a entrare in possesso di molti titoli da parte dei piccoli azionisti che portano a un totale del 41% del capitale, cifra che comprendo quelle già detenute da Fnac Darty.