Quotidiano.net - Trump e l’accusa di fascismo: "È un leader di ultradestra. Nel 2021 sostenne un golpe"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "Definire Donald’fascista’ non credo sposterà un solo voto. E lo stesso potrei direi per l’aggettivo ’comunista’ assegnato a Kamala Harris dal suo competitor pronto a tutto". Mario Del Pero (foto), 54 anni, professore di Storia internazionale sulla cattedra parigina di Sciences Po, considera il dibattito innescatosi negli Stati Uniti, dopo le dichiarazioni di Kamala Harris e del generale John Kelly, come "la prova che la polarizzazione in corso tra ie all’interno del Paese segnerà ancora più profondamente l’anima degli Stati Uniti". Cosa sta succedendo, professore? La democrazia americana è in pieno avvitamento? "Alla contrapposizione naturale tra i candidati si sta sostituendo una delegittimazione reciproca storicamente estranea alla cultura del Paese.