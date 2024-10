Calciomercato.it - Terremoto Inter e dirigenza azzerata: almeno in tre verso l’addio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Oaktree è pronto a cambiare profondamente l’in alcuni settori dirigenziali che verranno sostanzialmente azzerati Oaktree prende in mano l’, in maniera ancora più netta e stringente. Dopo essere diventato proprietario del club nerazzurro in seguito aldi Zhang per l’impossibilità dell’escussione del debuto, il fondo americano ha studiato in questi mesi la società e le sue dinamichene ed esterne, ha cominciato pure a inserire delle proprie figure di riferimento all’no dei quadri dirigenziali che in parte sono cambiati. Da Marotta presidente oltre che Ceo sport all’avvento di personaggi come Katherine Ralph e Alejandro Cano.